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Спорт

Александр Логинов стал чемпионом Европы по биатлону в гонке преследования

27 января 2018, 16:00

В 17.00 на старт гонки преследования выйдут девушки.
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(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянин Александр Логинов стал чемпионом Европы по биатлону в гонке преследования. Сегодня в итальянском Риднау проходит третий соревновательный день турнира.

Российский биатлонист допустил два промаха, но это не помешало ему финишировать первым.

Вторым стал биатлонист сборной Болгарии Красимир Анев, не допустив ни одного промаха. Третьим стал еще один российский биатлонист Евгений Гараничев, допустив три промаха.

Вчера Александр Логинов стал вторым в спринте.

В 17.00 на старт гонки преследования выйдут девушки.
 


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