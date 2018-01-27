Соколов: Проект «Безопасные и качественные дороги» успешно реализуется в Татарстане

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» успешно реализуется в Татарстане. Об этом заявил сегодня журналистам после заседания коллегии Миндортранса РТ министр транспорта России Максим Соколов.

«Итоги первого года реализации, когда было ликвидировано большое количество мест концентрации ДТП, приведены в нормативное состояние целые участки улично-дорожной сети в Казанской и Набережночелнинской агломерациях говорят о позитивном темпе, который имеет этот проект, и не только в столице республики», – сказал спикер.

В 2018 году завершается первый этап проекта, отметил федеральный министр. «В 2019 году будет сделан акцент на развитие транспортной системы и реализацию инвестиционных проектов по улучшению состояния улично-дорожной сети», – подчеркнул Соколов.

«В Казани это завершение проекта большого дорожного кольца, подъезды к крупнейшим строящимся жилым массивам, транспортная развязка на улице Ершова, продолжение магистрали по Губкина для выезда из города. А в Набережных Челнах – Московский и Залесный проспекты и другие проекты, которые развивают качество улично-дорожной сети», – добавил он.

Министерство транспорта России будет уделять большое внимание тому, чтобы в федеральном бюджете следующих лет были заложены необходимые средства для этого проекта, заверил Соколов. Он также поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку федерального проекта.

Отметим, что реализация проекта в агломерациях России идет на условиях софинансирования «50 на 50».