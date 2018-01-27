В Сети появилось последнее видео с пропавшего траулера «Восток»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Администрация Приморья опубликовала в своем «Инстаграме» видео, полученное последним с траулера «Восток». На кадрах показаны события, происходившие на судне во время шторма в Японском море.

Видно, что траулер покрыт льдом, сугробами и наледью, а за бортом бушует непогода. Видео снимал один из членов экипажа, за кадром слышно его голос, описывающий обстановку вокруг. «Так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой», – говорит он, после чего видео заканчивается.

Власти Приморья также сообщили, что спасатели обнаружили в районе поисков пропавшего рыболовецкого судна в Японском море два спасательных плота из четырех.

Траулер «Восток» с 21 членом экипажа на борту направлялся из южнокорейского Донгхэ на Сахалин. 24 января судно перестало выходить на связь, в тот же день начались спасательные работы.