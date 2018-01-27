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Политика, Общество

МВД Украины создаст патрульную полицию Крыма и Севастополя

27 января 2018, 15:39

Работать новым подразделениям предстоит на международных трассах и у границы с Крымом.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Министерство внутренних Украины планирует создать спецподразделения патрульной полиции «Крым» и «Севастополь». Об этом на заседании итоговой коллегии ведомства заявил глава МВД Арсен Аваков, передает УНН.

Набор в эти специальные подразделения, а также в подразделения по городам Белая Церковь и Ковель предполагается провести в текущем году. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, отмечает УНИАН.

Подразделения по Крыму и Севастополю будут работать на других участках, пока полуостров вновь не станет частью Украины, уточнил Аваков.

Позднее заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий пояснил, что новым спецподразделениям предстоит работать на международных трассах и на участках, прилегающих к административной границе с Крымом. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Украина, как и многие другие страны, не признает случившегося в 2014 году присоединения Крыма к России. 


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