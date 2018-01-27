Появились фото спасения 30 человек на трассе в Алексеевском районе

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились фото спасения 30 человек, восемь из которых дети, на трассе в Алексеевском районе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на автодороге в Алексеевском районе сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №3 спасли от замерзания в сломавшемся автобусе 30 человек, восемь из которых дети.

Автобус, следовавший из Казани в Азнакаево, сломался прямо на трассе. Водитель уехал за запчастями, его не было уже два часа. Люди в неотапливаемом салоне основательно замерзли. Спасатели обогрели людей, напоили горячим чаем. К тому времени подъехал другой автобус, в который и пересадили пассажиров.