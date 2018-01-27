Президент РТ заявил о важности развития транспортной инфраструктуры Камского кластера

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо развитие транспортной инфраструктуры Камского кластера, в котором производится примерно на 750 – 800 млрд рублей промышленной продукции. Тогда этот показатель вырастет за ближайшие шесть-семь лет в три раза. Об этом заявил сегодня журналистам после заседания коллегии Миндортранса РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В беседе с представителями СМИ речь шла о проекте строительства автодороги от магистрали М7 «Волга» в районе Мамадыша с мостовым переходом через Каму в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Реконструкция трассы М7 Казань – Набережные Челны – огромный проект, который реализуется благодаря федеральным средствам. Работы по реконструкции ведутся по программе Росавтодора, отметил лидер республики.

«Мы уже практически завершаем реконструкцию трассы, и она дает значительное удобство для перемещения грузов. Но есть слабое звено на этом участке – это плотина (дорога проходит по плотине Нижнекамской ГЭС – прим. Т-и). К сожалению, она не обеспечивает пропускную способность. Состояние проезжей части плотины нас беспокоит. Поэтому я обратился к Президенту России Владимиру Путину по поводу Камского кластера. Это основная точка не только республики, но и в целом [страны]. Думаю, за шесть-семь лет она даст тройной рост», – подчеркнул Рустам Минниханов.

При этом он отметил, что дальнейшее развитие кластера требует серьезного транспортного обеспечения.

«Первый этап – это проектирование. Думаю, что если проект реализуем, то будет и дальнейшее движение вперед. Это важно для развития этого куста», – заключил Президент РТ.

Ранее в интервью ИА «Татар-информ» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин рассказал, что выполнены работы по финансово-экономическому обоснованию проекта строительства автодороги от магистрали М7 «Волга» в районе Мамадыша с мостовым переходом через Каму в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Представлены расчеты стоимости объекта. Проектно-сметная документация на объект не разрабатывалась.

Протяженность автодороги должна составить 89,4 км, длина моста через Каму – 3,1 км. С учетом масштабов проекта было принято решение о его поэтапной реализации.

На основании разработанного технико-экономического обоснования выделен первый этап строительства 14 км дороги стоимостью 21,4 млрд рублей. В первый этап проекта вошел и мостовой переход через Каму с подходами к нему. Ведутся переговоры с частными инвесторами.