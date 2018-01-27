Полиция поймала трех петербуржцев, укравших консервы и бананы на 6 млн рублей

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Полиция Петербурга задержала троих подозреваемых в краже грузов более чем на 6 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Задержаны трое участников организованной преступной группы в возрасте 30, 33 и 48 лет. По версии следствия, трое мужчин похитили 20 тонн продукции, с территории завода по производству пищевых консервов. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Следователи полагают, что задержанные также причастны к краже по поддельным документам на другом предприятии почти 22 тонн бананов, стоимостью около 1,3 млн рублей.

Мужчин проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Полиция разыскивает возможных соучастников преступлений.