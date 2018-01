Великобритания создаст радар для защиты от агрессии РФ

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Великобритания создаст для защиты от агрессии России радар на острове Анст, расположенном на севере Шетландского архипелага. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Соединенного Королевства.

Радиолокатор на базе «Сакса Уорд» позволит Королевским военно-воздушным силам контролировать пространство над Норвежским морем. Расстояние от Анста до побережья Норвегии составляет около 300 км.

«Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них», – прокомментировал планы по созданию радиолокатора глава военного ведомства Гэвин Уильямсон.

По словам министра обороны, РФ действует не только на востоке Европы, поэтому угроза для жителей Британии является «реальной и острой».

