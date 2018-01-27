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Политика

Великобритания создаст радар для защиты от агрессии РФ

27 января 2018, 14:48

Радиолокатор на острове Анст позволит Королевским ВВС контролировать пространство над Норвежским морем.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Великобритания создаст для защиты от агрессии России радар на острове Анст, расположенном на севере Шетландского архипелага. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Соединенного Королевства.

Радиолокатор на базе «Сакса Уорд» позволит Королевским военно-воздушным силам контролировать пространство над Норвежским морем. Расстояние от Анста до побережья Норвегии составляет около 300 км.

«Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них», – прокомментировал планы по созданию радиолокатора глава военного ведомства Гэвин Уильямсон.

По словам министра обороны, РФ действует не только на востоке Европы, поэтому угроза для жителей Британии является «реальной и острой».

Стоимость радара равняется около 10 млн фунтов стерлингов (более 14 млн долларов). Он должен будет войти в систему Национального центра быстрого реагирования, который охраняет воздушное пространство страны.

С сооружением радиолокатора Шетландские острова вернут себе роль центра раннего оповещения НАТО, которую они играли в 1960-х и 1970-х годах, отмечает ТАСС.


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