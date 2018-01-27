Семья из пяти человек погибла на пожаре в Пермском крае

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Семья из пяти человек погибла на пожаре в поселке Ильинский в Пермском крае, передает ТАСС.

Пожар произошел минувшей ночью в частном жилом доме. При разборе обрушившихся конструкций дома были найдены тела пяти человек: 47-летнего мужчины, 37-летней женщины и двоих их детей в возрасте семи и пяти лет, а также 77-летней женщины – матери погибшего мужчины.

На месте работают пожарные дознаватели. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».