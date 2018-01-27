В Челнах приняли присягу новобранцы Боровецкого казачьего хутора

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Свято-Вознесенском соборе Набережных Челнов состоялась церемония принесения присяги новыми казаками Боровецкого хутора. Об этом сообщает пресс-служба Закамского благочиния.

Гостями торжества стали наказной атаман по Республике Татарстан Симбирского казачьего общества Волжского казачьего войска Николай Пузырев, атаман станицы Алексеевская Юрий Егоров и настоятель челнинского прихода святителя Николая Чудотворца иерей Александр Ворошилов.

В ряды Волжского казачьего войска вступили и присягнули на верность товариществу шесть человек.

По случаю торжества наказной атаман Николай Пузырев обратился к собравшимся: «Ныне поверстанные казаки, поздравляю вас с этим днем. Пусть этот день останется в вашей памяти навечно, запомните, что вы положили начало казачьему роду вашему и это отразится на жизни вашей семьи».

«Наша цель – стоять в первых рядах и помогать в защите нашей Родины. Наш девиз – мы служим Отечеству, честному казачеству и вере православной. Вот этого никогда не забывайте и всегда держите в сердце», – добавил он.