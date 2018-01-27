Саудовский принц находится под арестом в пятизвездочном отеле

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Племянник короля Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал находится под арестом в пятизвездочном отеле «Риц Карлтон» в Эр-Рияде. Это следует из интервью, опубликованного агентством «Рейтер».

Принц арестован вместе с двумя десятками родственников и представителями деловой элиты по подозрению в коррупции. Все арестованные содержатся в том же пятизвездочном отеле. Аль-Валид бин Талал живет в золоченых апартаментах с кабинетом, кухней и столовой.

Питается принц в основном вегетарианскими блюдами, занимается спортом и смотрит по телевизору деловые новости. Принц является председателем и владельцем международной инвестиционной компании «Корлевский холдинг», состояние Аль-Валида оценивается в 17 млрд долларов. Принцу помимо взяточничества инкриминируют отмывание денег и вымогательство.