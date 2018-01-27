В Челнах «Учителем года» стал молодой преподаватель английского языка

(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся конкурс «Учитель года-2018». Состязание было организовано в городе уже в восемнадцатый раз. На этот раз лучшим признан учитель английского языка школы № 79 Айнур Хусаинов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Первый тур конкурса проводился в коллективах школ города. Второй же тур состоял из двух этапов – заочного и очного. На отборочный этап заявились 75 учителей из 62 школ, но лишь 20 из них смогли принять участие во второй части тура. По ее итогам 11 педагогов стали победителями в различных номинациях, а девять – финалистками состязания.

Вчера, 26 января, на базе школы № 30 состоялся финал. Конкурсанты приняли участие в таких видах профессиональных состязаний, как «Мастер-класс» и «Педагогический совет», а затем ответили на вопросы жюри.

В итоге первое место жюри присудило учителю английского языка лицея-интерната № 79 Айнуру Хусаинову. Второй стала учительница татарского языка и литературы школы № 10 Лениза Исмагилова. А третье место досталось учительнице физики школы № 51 Венере Магдумовой.

На базе лицея № 78 имени Пушкина 7 и 8 февраля в городе пройдет зональный этап республиканского конкурса «Учитель года-2018». В нем будут участвовать семь челнинских педагогов.