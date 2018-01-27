На 80-м году жизни скончался журналист-международник Борис Туманов

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Москве на 80-м году жизни скончался известный журналист-международник Борис Туманов. Об этом на своей странице в Facebook’е сообщил его сын Григорий Туманов.

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно. На комоде лежат его часы, которые я помню с детства, на столе в кухне – его неизменная пачка Gitanes», – написал он.

Похороны журналиста должны состояться в понедельник, 29 января.

Борис Григорьевич Туманов родился в 1938 году, в 1961-м окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Работал в журнале «Наука и жизнь» и в международном отделе «Известий», был собственным корреспондентом этой газеты в Конго, Мавритании и Сенегале, заместителем заведующего Африканской редакции ТАСС, заместителем начальника управления внешних связей ТАСС.

В последнее время вел цикл передач на радиостанции «Эхо Москвы». Был корреспондентом бельгийской газеты La Libre Belgique в Москве, сотрудничал с польским изданием Gazeta Wyborcza», а также с французскими радиостанциями Radio France Internationale и France Culture.