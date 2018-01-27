Росгвардейцы в Татарстане нашли 600 нарушений в работе охраны спецобъектов

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Сотрудники Управления Росгвардии по РТ нашли 600 нарушений в работе охраны спецобъектов. Об этом заявили на расширенном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по РТ в 2017 году.

Начальник Управления Росгвардии по РТ полковник полиции Рустем Гумеров рассказал, что в 2017 году при осуществлении государственного надзора соблюдения законодательства РФ в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса проведено 30 проверок, на пяти объектах средней категории опасности и на 25 объектах низкой категории опасности.

При проверках выявили около 600 нарушений требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов. По всем фактам нарушений на ответственных должностных лиц составили административные протоколы. По решению судов на должностных лиц наложены штрафы на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Контролируя подразделения охраны предприятий и учреждений с особыми уставными задачами и подразделения ведомственной охраны, росгвардейцы выявили 68 нарушений законодательства.

Уполномоченные лица Управления Росгвардии, контролируя поступление в бюджет РФ средств от лиц, получивших административные наказания, добились вынесения более 23 тысяч судебных постановлений о штрафах на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.