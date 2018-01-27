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Политика, Общество

Поклонская предложила Трампу посетить Крым

27 января 2018, 13:43

Депутат заметила, что безопасность американскому лидеру обеспечит ЗРК С-400 «Триумф».
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Поклонская предложила Президенту США Дональду Трампу посетить «солнечный российский Крым». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сначала парламентарий констатировала, что американский лидер не может встретиться с ней в США, так как она находится под санкциями: «Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в Президенты Ксенией Собчак».

В связи с этим Поклонская пригласила лидера Соединенных Штатов посетить Крымский полуостров, заметив, что его безопасность будет гарантирована зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф».

При этом депутат заметила, что воспринимает введенные против нее ограничительные меры как высокую оценку ее работы во благо России. 


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