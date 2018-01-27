Минимум двум регионам ПФО реструктурированы бюджетные кредиты федерального уровня

(Нижний Новгород, 27 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Минимум двум регионам Приволжского федерального округа реструктурированы бюджетные кредиты федерального уровня

Нижегородской области реструктурированы бюджетные кредиты на 20 млрд рублей. Бюджетный эффект от проведенной реструктуризации составил 8,8 млрд, сообщает пресс-служба областного Минфина.

Общая сумма задолженности региона по основному долгу по бюджетным кредитам на 1 января 2018 года составляла 20 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд рублей по кредитам 2015 года, 6,3 млрд – по кредитам 2016 года и 6,4 млрд – по кредитам 2017-го. Благодаря реструктуризации Нижегородская область заплатит в 2018 году в счет погашения бюджетных кредитов 1 млрд рублей вместо 9,8 млрд, которые планировались по графику.

Министерство финансов РФ также реструктурирует бюджетную задолженность Кировской области. Заключены дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в 2015 – 2017 годах. Это позволит постепенно в течение семи лет погасить задолженность в размере 15 млрд 637 млн рублей. Соответствующий законопроект подготовлен и направлен на рассмотрение в областное Законодательное собрание.

Изначально бюджетные кредиты региону выдавались в основном сроком на три года, основные выплаты были запланированы на 2018 – 2019 годы, отмечает пресс-центр Правительства области.