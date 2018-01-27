Нижегородская область подает заявку в «Золотое кольцо»

(Нижний Новгород, 27 января, «Татар-информ», Константин Барановский). Нижегородская область подает заявку на вхождение Нижнего Новгорода и Городца в федеральный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщила заместитель Председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина.

Тема включения территорий области в «Золотое кольцо» снова приобрела актуальность после того, как Министерство культуры России объявило соответствующий конкурс для близких к Москве городов.

«Зная о планах, которые провозгласил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин по развитию туристического потенциала, думаю, мы объединим свои усилия – депутатов, министерств – и будем отстаивать наше участие в "Золотом кольце"», – заявила Щетинина.

По ее мнению, могут потребоваться дополнительные средства из регионального бюджета, но впоследствии траты должны окупиться. Сейчас заявку готовит новый блок в структуре областного Правительства, где создан Департамент туризма и народных художественных промыслов.