В Татарстане число потенциальных банкротов среди заемщиков чуть превышает один процент

(Нижний Новгород, 27 января, «Татар-информ», Константин Барановский). В Татарстане доля потенциальных банкротов среди заемщиков составляет 1,2 процента, это 13 тыс. 714 человек. Это следует из совместного исследования аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс».

В отношении 693 физлиц и ИП введена процедура банкротства, что составляет 5,1 процента от общего числа потенциальных банкротов.

В целом по России потенциальными банкротами на конец 2017 года могли считаться около 698 тыс. человек, или примерно 1,4 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб.

При этом начали процедуру банкротства в 2017-м менее 29,9 тыс. граждан – 4,3 процента от общего числа потенциальных банкротов.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии (3,2 процента), Карачаево-Черкесии (2,4), Бурятии (2,3), Магаданской области (2,3) и Саха (Якутии) – 2,2.

Однако больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – почти 123 тыс. человек, Петербурге и Ленобласти – около 42 тыс., Краснодарском крае – 29 тыс., Свердловской области – 24 тыс. и Башкортостане – 22 тыс.

В исследовании были использованы данные о 49,7 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе». К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.