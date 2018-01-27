Авиаотряд Росгвардии помог найти пропавших людей и ворованные авто в Татарстане

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Авиаотряд Управления Росгвардии по РТ помог найти пропавших людей и ворованные авто в Татарстане. Об этом заявили на расширенном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по РТ в 2017 году.

Начальник Управления Росгвардии по РТ полковник полиции Рустем Гумеров проинформировал, что в прошедшем году применение сил авиационного отряда Управления способствовало раскрытию шести преступлений и 48 административных правонарушений, обнаружению транспорта, находящегося в розыске, и лиц без вести пропавших.

При проведении спецопераций с привлечением авиаотряда выявлено 15 фактов браконьерства и 13 фактов хищения биоресурсов, обнаружено четыре единицы оружия. Во время совместных рейдов с Госавтоинспекцией зафиксировано более 20 грубых нарушений правил дорожного движения.