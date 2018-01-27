(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах появилась дагестанская община, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов «Родник».

В Доме дружбы народов прошло общее заседание представителей народов Дагестана, проживающих в Автограде. В нем приняли участие полномочный представитель Дагестана в Татарстана Магомед Муслимов, руководитель республиканской национально-культурной автономии «Объединение народов Дагестана» Шамиль Газиев, председатель общественной организации лезгинской общины «Лезгияр» Фирудин Сулейманов и другие.

«Необходимо сохранить дагестанскую культуру на татарстанской земле, прилагать усилия для ее развития. Нужно создавать воскресные школы, проводить национальные праздники в кругу общины. Мы являемся частичкой своей родины. И в наших руках сделать так, чтобы наши дети и внуки ощущали свою причастность к национальным корням», – подчеркнул Шамиль Газиев.

Руководителем челнинского отделения республиканской национально-культурной автономии «Объединение народов Дагестана» стал Айдимир Абдурахманов.