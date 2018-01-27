В Татарстане бойцы СОБР и ОМОН Росгвардии изъяли более 37 кг наркотиков

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Татарстане бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по РТ изъяли более 37 кг наркотиков. Об этом заявили на расширенном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по РТ в 2017 году.

Начальник Управления Росгвардии по Республике Татарстан полковник полиции Рустем Гумеров рассказал, что в течение года подразделения специального назначения Управления оказывали силовую поддержку при проведении оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по РТ, МВД по РТ, СК РФ, а также во время охраны и конвоирования лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Бойцы СОБР и ОМОН Росгвардии при проведении специальных операций изъяли более 37 килограммов наркотических средств, шесть единиц оружия, около 300 штук боеприпасов и 400 граммов взрывчатых веществ. Группы разминирования ОМОН обнаружили и обезвредили 27 взрывоопасных предметов и более 3 кг взрывчатых веществ.