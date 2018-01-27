Все новости Татарстан Россия

Политика

В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на призыв Порошенко создать коалицию против РФ

27 января 2018, 12:59

Парламентарии увидели в предложении украинского лидера попытку получить денег и следствие отчаяния.
Порошенко поддержал расширение санкций США против РФ
Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне континентального масштаба
Порошенко обвинил Путина в попытке похитить Анну Ярославну «в российскую историю»
В Кремле назвали сообщения о причастности России к убийству Вороненкова «абсурдными»
В Киеве замглавы Администрации Президента Украины врезался на гидроцикле в баржу и погиб

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В обоих палатах Федерального Собрания РФ, Государственной Думе и Совете Федерации, прокомментировали призыв Президента Украины Петра Порошенко к странам Европы создать «новую коалицию» для борьбы с агрессией со стороны России. Об этом сообщает RT.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа увидел в заявлении украинского лидера «очень простое и банальное желание – получить денег».

По мнению парламентария, руководство Украины стремится доказать Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, что борется с неким общим злом. При этом оно не хочет заниматься решением реальных проблем, уверен депутат.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков же предположил, что Порошенко выступает с такими предложениями «от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует».

Вряд ли кто-то воспримет данный призыв всерьез, добавил член СФ.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter