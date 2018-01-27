В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на призыв Порошенко создать коалицию против РФ

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В обоих палатах Федерального Собрания РФ, Государственной Думе и Совете Федерации, прокомментировали призыв Президента Украины Петра Порошенко к странам Европы создать «новую коалицию» для борьбы с агрессией со стороны России. Об этом сообщает RT.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа увидел в заявлении украинского лидера «очень простое и банальное желание – получить денег».

По мнению парламентария, руководство Украины стремится доказать Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, что борется с неким общим злом. При этом оно не хочет заниматься решением реальных проблем, уверен депутат.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков же предположил, что Порошенко выступает с такими предложениями «от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует».

Вряд ли кто-то воспримет данный призыв всерьез, добавил член СФ.