Порошенко поддержал расширение санкций США против РФ

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Президент Украине Петр Порошенко поддержал расширение санкций Соединенных Штатов, направленных против России. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Вітаю рішення Мінфіну США про подальше розширення списку санкцій проти Росії за її брутальну агресію проти України. pic.twitter.com/n8Z5tAy4hQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 января 2018 г.

Кроме того, украинский лидер заявил, что прошедшие в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречи с представителями американской администрации вселяют в него уверенность в усилении санкций против РФ.

По его мнению, это будет происходить до тех пор, пока возглавляемая им страна полностью не восстановит свою территориальную целостность.

Мої зустрічі з американським керівництвом у Давосі дають мені впевненість у тому, що санкційна політика проти Росії лише посилюватиметься допоки Україна повністю не відновить свою територіальну цілісність. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 января 2018 г.

Ранее Министерство финансов США объяснило расширение санкций против России конфликтом на Украине и присоединением Крыма. Новые рестрикции будут действовать до реализации Минских соглашений, пояснил глава ведомства Стивен Мнучин.