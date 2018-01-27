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Политика

Порошенко поддержал расширение санкций США против РФ

27 января 2018, 12:52

По мнению украинского лидера, антироссийские санкции будут усиливаться до момента восстановления территориальной целостности его страны.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Президент Украине Петр Порошенко поддержал расширение санкций Соединенных Штатов, направленных против России. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

Кроме того, украинский лидер заявил, что прошедшие в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречи с представителями американской администрации вселяют в него уверенность в усилении санкций против РФ.

По его мнению, это будет происходить до тех пор, пока возглавляемая им страна полностью не восстановит свою территориальную целостность.

Ранее Министерство финансов США объяснило расширение санкций против России конфликтом на Украине и присоединением Крыма. Новые рестрикции будут действовать до реализации Минских соглашений, пояснил глава ведомства Стивен Мнучин.


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