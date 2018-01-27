(Набережные Челны, 27 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Для татарской молодежи Набережных Челнов проведут конкурс «Пар канат». Конкурс пройдет в молодежном центре «Нур» 13 февраля, в канун Дня влюбленных, на татарском языке.

До 11 февраля от всех желающих принимаются заявки на электронный адрес: mcnur@mail.ru. Участники должны будут рассказать о себе, презентовать блюдо или поделку, продемонстрировать свои таланты, показать знание национальных традиций и умение выходить из различных ситуаций.

Конкурс направлен на пропаганду семейных ценностей, поддержку самосознания, укрепление и развитие института семьи.

В мероприятии могут принять участие знающие татарский язык одинокие девушки и юноши в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами конкурса выступают клуб национальной культуры «Мизгель» и молодежный центр «Нур» при поддержке отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи исполкома Челнов.