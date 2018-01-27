Правительство Татарстана заинтересовалось проектом Hyperloop

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Правительство Татарстана заинтересовалось транспортной технологией Hyperloop. Об этом рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе генеральный директор компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, передает РИА «Новости».

По словам бизнесмена, несколько месяцев назад у него состоялась встреча с представителями республиканских властей. Возглавляемая им компания ведет переговоры с несколькими инвесторами из РФ, добавил он.

«Наша технология идеально подходит для России, для больших расстояний», – подчеркнул Алборн.

В октябре прошлого года Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Соединенные Штаты ознакомился с разработками Hyperloop Transportation Technologies. Он счел проект очень интересным.

Предложенная в 2013 году бизнесменом и изобретателем Илоном Маском концепция системы Hyperloop предполагает создание системы труб с пониженным давлением, где пассажирские или грузовые капсулы почти не будут испытывать аэродинамического сопротивления.

Так как сам Маск не собирался реализовывать свою концепцию, ею занялись несколько не связанных с ним компаний. Основными из них являются Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.