Заключенным колонии в Альметьевске задерживали зарплату

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Заключенным альметьевской колонии задерживали зарплату, об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нижнекамская спецпрокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана провела проверку исполнения законодательства в исправительной колонии №8 в Альметьевске.

Проверка установила, что в исправительном учреждении не соблюдаются сроки выплаты заработной платы осужденным, а некоторые приказы врио начальника колонии не соответствовали требованиям законодательства «О минимальном размере оплаты труда». Кроме того, администрация учреждения не организовала воспитательную работу с осужденными с целью побуждения их к трудоустройству.

По итогам проверки надзорное ведомство опротестовало четыре незаконных правовых акта. Прокуратура внесла в адрес начальника исправительного учреждения представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений в колонии №8 находится под контролем Нижнекамской спецпрокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана.