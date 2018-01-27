(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Сто человек заразились вирусной инфекцией в гимназии Хабаровска, передает РИА Новости.

Со вчерашнего дня в гимназии №3 в Хабаровске начали регистрироваться случаи заболевания. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и предприятия, которое организует питание школьников. Следком возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Работа учебного заведения приостановлена.

К середине сегодняшнего дня по местному времени санитарные врачи зарегистрировали 100 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в гимназии в Хабаровске. Среди заболевших есть семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях

Врачи отмечают, что причинами возникновения норовирусной инфекции могут быть нарушение обработки овощей и фруктов, а также технологии приготовления блюд. Инфекцией также можно заразиться от плохо вымытой посуды и при несоблюдении правил личной гигиены.

