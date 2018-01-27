В Лениногорске мать нечаянно убила полугодовалого ребенка при пожаре

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Лениногорске возбуждено уголовное дело после гибели полугодовалого ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ночьб 21 января 2018 года в Лениногорске во время пожара на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома получил закрытую черепно-мозговую травму шестимесячный мальчик, который спустя несколько часов скончался в больнице. Следком Татарстана открыл уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным следствия, во время пожара мать мальчика выбросила его в окно из квартиры на втором этаже в руки пожарного. Он успешно поймал ребенка, но прежде, чем упасть в руки, мальчик ударился головой о выступ стены.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что во время пожара в двухэтажном доме на улице Спортивной в Лениногорске вместе с матерью были два маленьких ребенка.