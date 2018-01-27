Все новости Татарстан Россия

Политика

Порошенко предложил странам Европы создать коалицию для борьбы с агрессией РФ

27 января 2018, 11:19

Украинский лидер выступил на одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе.
В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на призыв Порошенко создать коалицию против РФ
Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне континентального масштаба
В Кремле назвали сообщения о причастности России к убийству Вороненкова «абсурдными»
В Киеве замглавы Администрации Президента Украины врезался на гидроцикле в баржу и погиб
Евросоюз утвердил продление санкций, связанных с Крымом

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал страны Европы создать «новую коалицию» для борьбы с агрессией со стороны РФ, передает «Газета.Ru».

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас», – заявил он и предложил в связи с этим обдумать новую коалицию, новые программы или новый подход к проблеме. По его мнению, Европа должна выработать общий ответ на направленную против нее агрессию.

Видеозапись речи украинского лидера, произнесенной на сессии «Центральная и Восточная Европа: новый порядок действий для континента?», опубликована на его странице в Facebook’е.

В обсуждении помимо Порошенко участвовали Президент Литвы Даля Грибаускайте и Президент Польши Анджей Дуда.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter