Порошенко предложил странам Европы создать коалицию для борьбы с агрессией РФ

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал страны Европы создать «новую коалицию» для борьбы с агрессией со стороны РФ, передает «Газета.Ru».

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас», – заявил он и предложил в связи с этим обдумать новую коалицию, новые программы или новый подход к проблеме. По его мнению, Европа должна выработать общий ответ на направленную против нее агрессию.

Видеозапись речи украинского лидера, произнесенной на сессии «Центральная и Восточная Европа: новый порядок действий для континента?», опубликована на его странице в Facebook’е.

В обсуждении помимо Порошенко участвовали Президент Литвы Даля Грибаускайте и Президент Польши Анджей Дуда.