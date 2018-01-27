(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Пьяный мужчина заснул на льду озера Кабан в Казани и чуть не умер от обморожения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об инциденте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани накануне в 11.02. Помогать бедолаге отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты.

Спасатели нашли пьяного 42-летнего мужчину лежащего пьяным посередине озера Нижний Кабан. Его вытащили со льда на берег и передали бригаде скорой помощи. Мужчина не успел замерзнуть и остался жив.

