На железнодорожных путях в Казани застрял «Опель»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). На железнодорожных путях в Кировском районе Казани застрял «Опель». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об инциденте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани накануне в 19.55. На вызов отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Спасатели потеряли время из-за того, что водитель толком не мог объяснить, где находится. Он сказал только, что «сады рядом». В результате с момента вызова и до того, как спасатели вытолкали с путей на дорогу легковой автомобиль, прошло 35 минут.