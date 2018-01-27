Все новости Татарстан Россия

Общество

Ракетный катер «Набережные Челны» провел стрельбы в рамках учений

27 января 2018, 10:22 , Фото: kchf.ru

Ракетный катер «Набережные Челны» провел стрельбы в рамках учений Корабли Черноморского флота отрабатывают ведение боя в одиночку.
Ракетный катер Черноморского флота получил наименование «Набережные Челны»
Набережные Челны посетил начальник школы водолазов Черноморского флота Евгений Клинков
Василь Шайхразиев посетит челнинцев, проходящих службу на Черноморском флоте
Вокруг базирования Черноморского флота России в Севастополе разгорается новый конфликт
Крейсер "Москва" Черноморского флота вышел из Севастополя в дальний поход

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ракетный катер «Набережные Челны» провел стрельбы в рамках учений кораблей Черноморского флота.

В учениях также участвуют большой десантный корабль «Цезарь Кунников», морские тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль». Они отрабатывают плавание и ведение боя в одиночку, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Стрельбы проводились по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.

Кроме того, экипажи отрабатывают противоминную защиту, охрану и оборону корабля при стоянке на незащищенном рейде. Тральщики  тренируются в постановке минных заграждений, тралении и уничтожении мин артиллерией. 

Наименование «Набережные Челны» было присвоено ракетному катеру приказом командующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в январе этого года. До этого он назывался «Р-239». Входит в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ.

Корабль проекта 12411 «Молния» был заложен в 1987 году и вступил в состав флота в 1989-м. Вооружен четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет «Москит», одной 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой и двумя шестиствольными 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами, а также переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter