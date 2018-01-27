(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ракетный катер «Набережные Челны» провел стрельбы в рамках учений кораблей Черноморского флота.

В учениях также участвуют большой десантный корабль «Цезарь Кунников», морские тральщики «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль». Они отрабатывают плавание и ведение боя в одиночку, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Стрельбы проводились по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок и зенитно-артиллерийских комплексов.

Кроме того, экипажи отрабатывают противоминную защиту, охрану и оборону корабля при стоянке на незащищенном рейде. Тральщики тренируются в постановке минных заграждений, тралении и уничтожении мин артиллерией.

Наименование «Набережные Челны» было присвоено ракетному катеру приказом командующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в январе этого года. До этого он назывался «Р-239». Входит в состав 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ.

Корабль проекта 12411 «Молния» был заложен в 1987 году и вступил в состав флота в 1989-м. Вооружен четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет «Москит», одной 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой и двумя шестиствольными 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами, а также переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла».