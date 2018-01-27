В Алексеевском районе спасли от замерзания на трассе восемь детей

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). На автодороге в Алексеевском районе сотрудники МЧС спасли от замерзания в сломавшемся автобусе восемь детей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о замерзающих людях в сломавшемся автобусе поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском накануне в 21.47. На помощь отправились сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №3.

Автобус, следовавший из Казани в Азнакаево, сломался прямо на трассе. В автобусе находилось 30 пассажиров, из них восемь детей. Водитель уехал за запчастями, его не было уже два часа. Люди в неотапливаемом салоне основательно замерзли.

Спасатели обогрели людей, напоили горячим чаем. К тому времени подъехал другой автобус, в который и пересадили пассажиров.