(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Лаишевском районе спасатели вытащили провалившийся под лед Волги трактор. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о провалившемся тракторе поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Лаишевском районе накануне в 17.15. Проблемой занялись сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №2.

Трактор провалился под лед Волги около санатория «Санта» в Боровом Матюшино. Водолазная группа провела обследование прибрежного места и обнаружила технику на глубине 4,5 м на расстоянии 80 метров от берега.

Водолазы зацепили трактор стропами, а затем при помощи мощной лебедки вытащили на берег.