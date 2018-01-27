Санкции против РФ в Германии сравнили с «мертвой лошадью»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов на встрече глав правительств федеральных земель востока Германии сравнил санкции против России с «мертвой лошадью, на которой не поедешь». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По мнению министр-президента Тюрингии, ограничительные меры против РФ мешают немецким компаниям, но лишь символически поддерживают Украину.

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф же обратил внимание собравшихся на необходимость выработать единую позицию по антироссийским санкциям.

Оба политика при этом высказались за поэтапную отмену санкций, введенных Европейским Союзом против России.

Позиция лидеров восточных земель ФРГ обусловлена тесными связями местных фирм с РФ, отмечает издание.