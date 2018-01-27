(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Два человека погибли в результате взрыва в центре Баку, передает РИА Новости.
Взрыв прогремел в центре столицы Азербайджана около станции метро «28 Мая». В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался бытовой газ.
Утечка газа произошла в магазине канцелярских товаров на первом этаже жилого дома. После взрыва возник пожар. Он перебросился на находящиеся рядом торговые киоски и ларьки. Этим торговым объект нанесен ущерб.
На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и медики скорой помощи.