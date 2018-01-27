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Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в центре Баку

27 января 2018, 09:45

Утечка газа произошла в магазине канцелярских товаров на первом этаже жилого дома.

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Два человека погибли в результате взрыва в центре Баку, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в центре столицы Азербайджана около станции метро «28 Мая». В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался бытовой газ.

Утечка газа произошла в магазине канцелярских товаров на первом этаже жилого дома. После взрыва возник пожар. Он перебросился на находящиеся рядом торговые киоски и ларьки. Этим торговым объект нанесен ущерб.

На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и медики скорой помощи.


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