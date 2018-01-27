Правительство РФ упростило порядок использования материнского капитала

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Правительство России упростило порядок использования материнского капитала для приобретения товаров и услуг, необходимых для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Соответствующее постановление Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 24 января. Текст документа опубликован на сайте Правительства сегодня.

При использовании маткапитала для приобретения вещей, необходимых для адаптации ребенка-инвалида, в его индивидуальную программу реабилитации (ИПРА) должны быть внесены соответствующие рекомендации. Ранее для этого необходимо было получить новое направление на медико-социальную экспертизу.

Постановление вводит упрощенный порядок внесения изменений в ИПРА – без получения нового направления, на основании справки, выданной медицинской организацией. Соответствующим образом изменены Правила признания лица инвалидом.