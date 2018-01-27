На пожаре в Бавлах погибла женщина

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). На пожаре в Бавлах в гипсоблочной постройке погибла женщина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Крайней поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Бавлинском районе сегодня в 00.01. Рядом с домом №54 горела надворная гипсоблочная постройка на площади 35 квадратных метров.

После тушения возгорания сотрудники пожарной охраны при разборке обрушившихся конструкций строения обнаружили обгоревшее тело 58-летней женщины.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.