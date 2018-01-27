Кадастровая палата РТ: Учет части границ земельного участка не осуществляется

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Кадастровая палата по РТ дала разъяснения по вопросу уточнения часть границ земельного участка и внесения их в кадастр, если возник спор с соседями по одной из границ. Осуществить кадастровый учет можно только всего участка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что межевой план готовится на весь земельный надел, включая все его границы.

Часть границ можно лишь уточнить в случае исправления реестровой ошибки в смежных земельных участках. Реестровая ошибка возникает, если в Единый государственный реестр недвижимости вносятся недостоверные сведения, содержащиеся в документах.

«Например, кадастровый инженер неправильно определил границы участка и внес эти данные в базу кадастра. Допустим, ваш сосед, по каким-то причинам решил уточнить расположение границ участка, отмежеванного десятилетия назад, и выяснил, что межевание проведено неверно. В результате, смежные границы участков в кадастре пересекаются. Требуется внести исправления. Сосед заказывает у кадастрового инженера новый межевой план. В этой ситуации, как раз кстати воспользоваться случаем и исправить хотя бы одну границу вашего участка, подписав акт согласования границ соседу, тем самым “дав добро” на графическое исправление местоположения границы. В этом случае уточнение вашей границы произойдет в кадастре на основании межевого плана, подготовленного соседом», – поясняется в сообщении Кадастровой палаты.