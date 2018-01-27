Исследование: в 2017 году средняя стоимость авто в Казани выросла на шесть процентов

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). За 2017 год средняя стоимость на автомобили в Казани выросла на шесть процентов и составила 570 тыс. рублей, что на 26 процентов больше средней цены на машины в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщается в исследовании электронной площадки объявлений «Авито Авто».

Лидером потребительского спроса в Казани остается «АвтоВАЗ». Чаще всего покупатели интересуются автомобилями старше семи лет. «На них пришлось 45 процентов всех запрошенных контактов при средней цене 285 тыс. рублей за авто», — говорится в сообщении.

На втором месте по популярности среди пользователей электронной площадки из Казани автомобили возрастом четыре-пять лет по средней цене 638 тыс. рублей, а на третьем — машины возрастом шесть-семь лет по цене 514 тыс. рублей за авто.