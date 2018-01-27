В Казани состоялся финал конкурса «Школьные службы примирения»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В ДК имени Гайдара 26 января состоялся финал ежегодного конкурса «Школьные службы примирения», сообщает комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие».



В очном этапе конкурса приняли участие педагоги и учащиеся образовательных учреждений Казани и Татарстана, в которых организованы школьные службы. Учителя и их воспитанники соревновались в номинациях «Школьная служба примирения и моя школа» и «Развитие школьной службы примирения в моем регионе и в студенческой среде».



Школьные службы примирения, вышедшие в финал, представили свои проекты на сцене ДК имени Гайдара.



Экспертное жюри оценивало конкурсантов. Среди них – председатель Российского движения школьников Салават Галиев, директор центра «Доверие» Елена Овичинникова, заместитель начальника Управления образования Эльмира Тахавиева и другие.



Работа «Школьных служб примирения» направлена на снижение напряженности и сокращение конфликтов в детских коллективах. В службу примирения входят взрослые обученные специалисты (медиаторы и кураторы службы примирения), а также юные медиаторы-ровесники.