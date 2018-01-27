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Наука и образование

В Казани состоялся финал конкурса «Школьные службы примирения»

27 января 2018, 04:33

Работа «Школьных служб примирения» направлена на снижение напряженности и сокращение конфликтов в детских коллективах.
Школьные службы примирения в Архангельской области активно помогают в разрешении конфликтов
В Казани созданы школьные службы примирения

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В ДК имени Гайдара 26 января состоялся финал ежегодного конкурса «Школьные службы примирения», сообщает комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие».

В очном этапе конкурса приняли участие педагоги и учащиеся образовательных учреждений Казани и Татарстана, в которых организованы школьные службы. Учителя и их воспитанники соревновались в номинациях «Школьная служба примирения и моя школа» и «Развитие школьной службы примирения в моем регионе и в студенческой среде».

Школьные службы примирения, вышедшие в финал, представили свои проекты на сцене ДК имени Гайдара.

Экспертное жюри оценивало конкурсантов. Среди них – председатель Российского движения школьников Салават Галиев, директор центра «Доверие» Елена Овичинникова, заместитель начальника Управления образования Эльмира Тахавиева и другие.

Работа «Школьных служб примирения» направлена на снижение напряженности и сокращение конфликтов в детских коллективах. В службу примирения входят взрослые обученные специалисты (медиаторы и кураторы службы примирения), а также юные медиаторы-ровесники.

 


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