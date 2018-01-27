37 осужденных татарстанской колонии попросили пересмотреть свои приговоры

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В исправительной колонии № 3 в Пестречинском районе прошел день правовой помощи осужденным. За консультацией к правозащитникам обратились 37 арестантов, которых в основном интересовали вопросы условно-досрочного освобождения и возможности пересмотра приговоров. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Село Пановка, где расположено исправительное учреждение, посетили начальник отдела по восстановлению прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Артем Бартенев и представители республиканской прокуратуры. Они выслушали арестантов и проконсультировали их по правовым вопросам.