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37 осужденных татарстанской колонии попросили пересмотреть свои приговоры

27 января 2018, 03:40

В исправительной колонии № 3 прошел день правовой помощи осужденным.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В исправительной колонии № 3 в Пестречинском районе прошел день правовой помощи осужденным. За консультацией к правозащитникам обратились 37 арестантов, которых в основном интересовали вопросы условно-досрочного освобождения и возможности пересмотра приговоров. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Село Пановка, где расположено исправительное учреждение, посетили начальник отдела по восстановлению прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Артем Бартенев и представители республиканской прокуратуры. Они выслушали арестантов и проконсультировали их по правовым вопросам.  


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