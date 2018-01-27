Все новости Татарстан Россия

Общество

В Казани депутаты Госдумы проведут приемы граждан

27 января 2018, 02:36

Приемы населения пройдут в рамках региональной недели работы парламентариев.
Жители Пестрецов встретили участников партийной эстафеты «Сильный Татарстан! Единая Россия!»
Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов проведет в Казани прием граждан
«Единая Россия» предлагает отменить избирательный залог на выборах в Госдуму
В Госдуму пришли два новых депутата
Депутат от Мордовии избран заместителем руководителя думской фракции "Единая Россия"

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Депутаты Госдумы России от Татарстана проведут прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Приемы населения пройдут в рамках региональной недели работы парламентариев.

Так, 29 января на прием можно будет попасть к члену Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольге Павловой и члену Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Равилю Хуснулину. 30 января прием проведут депутаты Госдумы Ирек Зиннуров и Айрат Фаррахов; а 1 февраля – Марат Бариев.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter