В Казани депутаты Госдумы проведут приемы граждан

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Депутаты Госдумы России от Татарстана проведут прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.
Приемы населения пройдут в рамках региональной недели работы парламентариев.
Так, 29 января на прием можно будет попасть к члену Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольге Павловой и члену Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Равилю Хуснулину. 30 января прием проведут депутаты Госдумы Ирек Зиннуров и Айрат Фаррахов; а 1 февраля – Марат Бариев.