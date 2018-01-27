Игорь Бикеев: Работа Болгарской исламской академии объединяет мусульман

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Деятельность Болгарской исламской академии объединяет мусульман России и препятствует негативным инородным влияниям. Об этом заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан Игорь Бикеев, сообщает пресс-служба ОНФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент России в ходе поездки в Татарстан в Казани провел встречу с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии. В ходе беседы затрагивались вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, обсуждались первые итоги работы Болгарской исламской академии. Путин отметил важность развития отечественной исламской богословской школы, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Болгарская исламская академия служит гармонизации социальных отношений в нашей стране, которая создана благодаря неустанным трудам и подвигам всего нашего многонационального и многоконфессионального народа. Нужно готовить исламских священнослужителей на собственной земле, на основе традиционного ислама», – считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Татарстане.

Игорь Бикеев напомнил о том, что на заседании Совета при Президенте РФ по развитию межнациональных отношений в 2013 году было отмечено, что недостатки в подготовке мусульманского духовенства связаны с популярностью получивших знания за рубежом радикальных проповедников. В связи с этим вышло поручение Владимира Путина о создании условий для развития в России трехуровневой системы исламского образования, добавил он.

«Болгарская исламская академия, созданная в прошлом году руководством Республики Татарстан, воплощает это поручение в жизнь. Она действует как научно-богословский и образовательный центр всероссийского значения. В ее учреждении участвовали ведущие мусульманские организации страны – Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Российской Федерации, Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Буквально на днях началась первая сессия обучающихся в магистратуре академии», – отметил он.