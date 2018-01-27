На острове-граде Свияжск на Масленицу устроят пушечную канонаду

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). На острове-граде Свияжск 17 и 18 февраля пройдут Масленичные гулянья с песнями, шуточными боями и пушечной пальбой. Вход на все мероприятия оба дня бесплатный.

Субботние развлечения начнутся в 12 часов во дворе музея истории Свияжска. Здесь под песни и шутки-прибаутки фольклорного ансамбля «Красная горка» чучело Масленицы впервые появится перед гостями. С праздничным шествием его пронесут по Успенской улице до Рождественской площади, где Масленица «поселится» в снежной крепости.

Одновременно начнутся мастер-классы, на которых научат готовить традиционные блюда русской кухни, подаваемые на проводы зимы. Расскажут о традициях праздничного застолья XII века на уроке «Исторической кухни».

Забавы для любителей военного дела устроят на «Ленивом торжке», где пройдут мастер-классы по спортивному фехтованию. Также гостей научат обращаться с бердышом – холодным оружием стрельцов.

Военное дело продолжится на Рождественской площади, где в 13.00 начнется представление «Пушки с пристани палят». Завершится праздник огненным шоу «Дженази» и спасением весны.

Продолжаться гулянья на острове-граде Свияжск в воскресенье, 18 февраля, в 11.00 на «Конном дворе».

