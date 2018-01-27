В 2017 году российские женщины ездили на поездах чаще мужчин

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Российские женщины чаще мужчин пользуются железнодорожным транспортом. Соотношение женщин и мужчин в российских поездах в 2017 году составило 54 и 46 процентов соответственно. Такие данные предоставил сервис путешествий OneTwoTrip.

По итогам прошлого года средний возраст пассажиров внутрироссийских железнодорожных перевозок составил 41 год, указано в результатах исследования. При этом самым популярным и «молодым» оказался маршрут из Москвы в Санкт-Петербург. Средний возраст его пассажиров оказался на уровне 28 лет.

У пожилых россиян наиболее популярными направлениями стали Кисловодск-Волгоград и Москва-Кисловодск. Любителям этих двух маршрутов оказалось в среднем по 50 лет, отметили исследователи.