Все новости Татарстан Россия

Культура

В музее Горького покажут посвященные Чехову «Юмористические рассказы»

27 января 2018, 21:09

В спектакле заняты артисты казанского ТЮЗа Анна Иванова, Виталий Дмитриев, Евгений Быльнов.
В музее Горького откроется посвященная Марине Цветаевой выставка
Зрители смогут стать участниками спектакля «Иллюзии» в музее Горького
Кшиштоф Занусси поставит спектакль в екатеринбургском театре драмы
Горячими булочками «от Алеши Пешкова» накормят посетителей музея Горького
В музее им.Горького презентовали книгу о казанском периоде в жизни писателя

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ко дню рождения А. П. Чехова в Литературно-мемориальном музее имени М. Горького состоится спектакль «Юмористические рассказы» по одноименным новеллам писателя «Драма», «Пересолил», «Скверная история». Об этом сообщает пресс-служба театра Verbo.

Спектакль состоится 30 января. В спектакле заняты артисты казанского ТЮЗа Анна Иванова, Виталий Дмитриев, Евгений Быльнов. Постановщиком спектакля стала Анна Иванова.

Перед началом каждого спектакля гостей ожидает обзорная экскурсия по горьковским и шаляпинским залам музея. Гости музея услышат рассказ о жизни старой Казани конца XIX и начала XX века, о литературной и музыкальной жизни города и его выдающихся людей, которые общались с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter