В музее Горького покажут посвященные Чехову «Юмористические рассказы»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ко дню рождения А. П. Чехова в Литературно-мемориальном музее имени М. Горького состоится спектакль «Юмористические рассказы» по одноименным новеллам писателя «Драма», «Пересолил», «Скверная история». Об этом сообщает пресс-служба театра Verbo.
Спектакль состоится 30 января. В спектакле заняты артисты казанского ТЮЗа Анна Иванова, Виталий Дмитриев, Евгений Быльнов. Постановщиком спектакля стала Анна Иванова.
Перед началом каждого спектакля гостей ожидает обзорная экскурсия по горьковским и шаляпинским залам музея. Гости музея услышат рассказ о жизни старой Казани конца XIX и начала XX века, о литературной и музыкальной жизни города и его выдающихся людей, которые общались с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным.