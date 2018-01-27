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Общество, Культура

В музее Горького представят спектакль «Точка зрения, или зачем я живу?»

27 января 2018, 20:08

В качестве постановщика выступил педагог, актер и режиссер Алексей Калиничев.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В музее имени Горького покажут премьеру литературного спектакля «Точка зрения, или зачем я живу?», сообщает пресс-служба театра Verbo.

Премьера состоится завтра, 28 января. Спектакль создан по произведениям поэтов 1960-х годов – Роберта Рождественского («Поэма о крыльях», «Поэма о разных точках зрения», «До твоего прихода») и Беллы Ахмадулиной («Сказка о дожде»).

В качестве постановщика выступил педагог, актер и режиссер Алексей Калиничев. В спектакле заняты выпускники Казанского театрального училища.

 


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