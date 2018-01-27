В музее Горького представят спектакль «Точка зрения, или зачем я живу?»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В музее имени Горького покажут премьеру литературного спектакля «Точка зрения, или зачем я живу?», сообщает пресс-служба театра Verbo.
Премьера состоится завтра, 28 января. Спектакль создан по произведениям поэтов 1960-х годов – Роберта Рождественского («Поэма о крыльях», «Поэма о разных точках зрения», «До твоего прихода») и Беллы Ахмадулиной («Сказка о дожде»).
В качестве постановщика выступил педагог, актер и режиссер Алексей Калиничев. В спектакле заняты выпускники Казанского театрального училища.