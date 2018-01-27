В Татарстане за год на железной дороге погибли 28 человек

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Татарстане в прошлом году в транспортных происшествиях в зоне движения поездов погибли 28 человек, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В Казанском регионе Горьковской железной дороги за 2017 год отмечено снижение количества случаев травмирования граждан в зоне движения поездов на четыре процента по сравнению с 2016 годом. При этом в Татарстане произошло их увеличение на девять процентов.

«По статистике, более 88,4 процента от общего количества пострадавших в Казанском регионе травмированы из-за перехода в неустановленном месте перед движущимся поездом, 7,7 процента – из-за нахождения на пешеходном настиле во время движения поезда. Причиной травмирования 0,5 процента граждан послужило падение между вагоном и платформой, а также попытки спрыгнуть с платформы или взобраться на нее», – говорится в сообщении пресс-службы.

В прошедшем году в Казанском регионе ГЖД травмы получили пять детей, из них трое погибли.