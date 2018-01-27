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Экономика и финансы

ЦБ РФ выпустил базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке для брокеров

27 января 2018, 21:53

Брокер должен принимать все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, считают в Банке России.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Банк России выпустил базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке для брокеров, сообщается на сайте регулятора.

Стандарт направлен на защиту интересов инвесторов. Документ предусматривает, что брокер должен принимать все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, и определяет критерии их исполнения. 

Если брокер вынужден отступить от принципа совершения операций на лучших условиях, то по требованию клиента или саморегулируемой организации брокеров он обязан объяснить свои действия.

Документ призван стимулировать формирование и развитие добросовестных практик в этом сегменте финансового рынка, отмечается в сообщении.


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